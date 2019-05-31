Костин призвал ЦБ публиковать прогноз по ключевой ставке

Эти данные помогли бы рынку лучше ориентироваться, считает он

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин призвал Банк России публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки. Он заявил об этом на съезде Ассоциации банков России и сослался на опыт Федрезерва США.

По его мнению, публикация этих прогнозов стала бы для рынка четкими показателями, на которые удобно было бы ориентироваться при планировании. Со стороны ЦБ это был бы "следующий смелый шаг", который бы повысил коммуникацию регулятора с рынком, добавил Костин.

20 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева мая заявила, что Банк России пока не готов обнародовать ориентиры по ключевой ставке. "Во-первых, это не общепринятая практика, во-вторых, мы в принципе не готовы это делать в любом случае, потому что здесь, конечно, нужно понимать, что это все прогноз, а не обязательство. И в наших условиях большого количества волатильных разного рода шоков, изменений ситуации мы не готовы брать на себя обязательства", - объяснила она.