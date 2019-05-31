Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.

Курс доллара в 11:57 составил 65,51 руб., поднявшись на 33,75 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро при этом стоил 73,03 руб., подорожав на 47,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,94 копейки - до 68,88 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в условиях разворачивания нового витка торговых войн в мире и продолжающегося падения цен на нефть. Основным негативным импульсом для рынков стало сообщение о том, что Штаты введут импортные пошлины на мексиканские товары.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в твиттере. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлину отменят, уточнил президент.

Помимо этого рынок нефти снижением отреагировал на данные Минэнерго США на изменение коммерческих запасов топлива в США на прошлой неделе (запасы уменьшились на 282 тыс. баррелей при прогнозируемом снижении на 1,4 млн баррелей).

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:57 по московскому времени подешевели на 1,88% - до $64,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 1,77% - до $55,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов Brent подешевела на 3,71%, WTI - на 3,77%.