Поиск

Трамп сообщил о введении пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем твитттере.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

"Подробности из Белого дома последуют", - добавил Трамп.

США Мексика

Новости по теме

Новости

Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году в $3 млрд

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

Mail.ru Group будет продвигать свои игры под брендом My.Games

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

Общий объем поставленной по "Дружбе" грязной нефти составил около 3 млн тонн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');