Поиск

Мордашов реструктурирует попавшие под санкции США "Силовые машины"

КТЗ, "Красный котельщик" и "Реостат" переданы новой управляющей компании

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Севергрупп" Алексея Мордашова реструктурирует бизнес "Силовых машин", которые в январе 2018 года попали под санкции США. Об этом "Интерфаксу" рассказал представитель "Севергрупп".

Активы "Силовых машин" были децентрализованы в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы и переданы под управление отдельной компании - ООО "НордЭнергоГрупп" ("дочка" ООО "Севергрупп", гендиректором "НордЭнергоГрупп" является Мордашов). Прежняя бизнес-модель "Силовых машин", в основе которой жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяла гибко реагировать на рыночные изменения и быстро осваивать новые технологии, объяснил собеседник агентства.

Активы "Силовых машин" разделят на четыре группы по продуктовому признаку: крупная генерация (ПАО "Силовые машины"), малая и средняя генерация (ОАО "Калужский турбинный завод"), теплообменное оборудование (ОАО ТКЗ "Красный котельщик"), электротехника (ООО "Силовые машины - завод "Реостат").

На первом этапе в состав "НордЭнергоГрупп" в мае были переданы пакеты в КТЗ, "Красном котельщике" и "Реостате". Во всех трех "дочках" "Силовые группы" были единственным акционером. На следующем этапе на баланс новой УК может быть переведено само ПАО "Силовые машины". "Сейчас обсуждается вопрос, как это сделать технически", - добавил представитель "Севергрупп".

"Цель изменений - это, во-первых, обеспечить большую гибкость и оперативность в принятии решений. Во-вторых, повысить эффективность работы каждого предприятия за счет большей операционной свободы деятельности и ответственности за конечный результат. В-третьих, обеспечить скорейший вывод на рынок новых продуктов и эффективное развитие перспективных направлений. Наша конечная цель - стать основным интегратором энергетических и электротехнических решений, лидером энергомашиностроения будущего и компанией первого выбора для наших клиентов", - передал он слова Мордашова.

Одним из направлений деятельности "НордЭнергоГрупп" станет расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые направления и небольшие технологические компании, комплементарные производственной и технологической цепочке и каналам продаж, сказал представитель "Севергрупп". Новые активы могут быть как встроены в существующие бизнес-единицы, так и развиваться как независимое направление, сказал собеседник агентства, напомнив о недавнем приобретении "НордЭнергоГрупп" 74,99% в энергосервисной компании ООО "СЗД Инжиниринг".

В 2018 году "Силовые машины", производитель оборудования для ГЭС, ТЭС и АЭС и электростанций с комбинированным парогазовым циклом, получили 59,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО (в 6 раз больше по сравнению с 2017 годом). Выручка компании сократилась в 2,4 раза, до 28,3 млрд рублей. Ухудшение показателей в компании связали "с единовременным признанием разовых эффектов и отражением в отчетности 2018 года возможных будущих убытков по ряду контрактов, в том числе по причине сложившейся в начале года внешней конъюнктуры".

Кроме того, в ожидании программы модернизации теплоэнергетики многие генерирующие компании в 2018 году притормозили свои инвестпрограммы, что привело к сдвигу сроков плановой контрактации по основному оборудованию, поясняли в "Силовых машинах".

В 2018 году компания в значительной мере реструктуризировала долг, заменив внешнее финансирование на займы от материнской компании.

Санкции, введенные США в отношении "Силовых машин" в январе 2018 года, серьезно затруднили зарубежный бизнес компании. В частности, "Силовые машины" не могут получить экспортную выручку по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме. Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах. В связи с этим Алексей Мордашов уже просил поддержки у российского правительства. В отчетности за 2018 год "Силовые машины" сообщили, что не исключают разрыва вьетнамского контракта.

Алексей Мордашов Силовые машины Севергрупп США

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Калви подал прошение в СКР о возможности участия в ПМЭФ

Китай создаст свой "черный список" иностранных компаний

Китай создаст свой "черный список" иностранных компаний

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Цена на нефть Brent продолжила падать, опустившись до $66 за баррель

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Трамп сообщил о введении пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Трамп сообщил о введении пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году в $3 млрд

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Суд арестовал активы Ананьевых на 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');