Мордашов реструктурирует попавшие под санкции США "Силовые машины"

КТЗ, "Красный котельщик" и "Реостат" переданы новой управляющей компании

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Севергрупп" Алексея Мордашова реструктурирует бизнес "Силовых машин", которые в январе 2018 года попали под санкции США. Об этом "Интерфаксу" рассказал представитель "Севергрупп".

Активы "Силовых машин" были децентрализованы в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы и переданы под управление отдельной компании - ООО "НордЭнергоГрупп" ("дочка" ООО "Севергрупп", гендиректором "НордЭнергоГрупп" является Мордашов). Прежняя бизнес-модель "Силовых машин", в основе которой жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяла гибко реагировать на рыночные изменения и быстро осваивать новые технологии, объяснил собеседник агентства.

Активы "Силовых машин" разделят на четыре группы по продуктовому признаку: крупная генерация (ПАО "Силовые машины"), малая и средняя генерация (ОАО "Калужский турбинный завод"), теплообменное оборудование (ОАО ТКЗ "Красный котельщик"), электротехника (ООО "Силовые машины - завод "Реостат").

На первом этапе в состав "НордЭнергоГрупп" в мае были переданы пакеты в КТЗ, "Красном котельщике" и "Реостате". Во всех трех "дочках" "Силовые группы" были единственным акционером. На следующем этапе на баланс новой УК может быть переведено само ПАО "Силовые машины". "Сейчас обсуждается вопрос, как это сделать технически", - добавил представитель "Севергрупп".

"Цель изменений - это, во-первых, обеспечить большую гибкость и оперативность в принятии решений. Во-вторых, повысить эффективность работы каждого предприятия за счет большей операционной свободы деятельности и ответственности за конечный результат. В-третьих, обеспечить скорейший вывод на рынок новых продуктов и эффективное развитие перспективных направлений. Наша конечная цель - стать основным интегратором энергетических и электротехнических решений, лидером энергомашиностроения будущего и компанией первого выбора для наших клиентов", - передал он слова Мордашова.

Одним из направлений деятельности "НордЭнергоГрупп" станет расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые направления и небольшие технологические компании, комплементарные производственной и технологической цепочке и каналам продаж, сказал представитель "Севергрупп". Новые активы могут быть как встроены в существующие бизнес-единицы, так и развиваться как независимое направление, сказал собеседник агентства, напомнив о недавнем приобретении "НордЭнергоГрупп" 74,99% в энергосервисной компании ООО "СЗД Инжиниринг".

В 2018 году "Силовые машины", производитель оборудования для ГЭС, ТЭС и АЭС и электростанций с комбинированным парогазовым циклом, получили 59,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО (в 6 раз больше по сравнению с 2017 годом). Выручка компании сократилась в 2,4 раза, до 28,3 млрд рублей. Ухудшение показателей в компании связали "с единовременным признанием разовых эффектов и отражением в отчетности 2018 года возможных будущих убытков по ряду контрактов, в том числе по причине сложившейся в начале года внешней конъюнктуры".

Кроме того, в ожидании программы модернизации теплоэнергетики многие генерирующие компании в 2018 году притормозили свои инвестпрограммы, что привело к сдвигу сроков плановой контрактации по основному оборудованию, поясняли в "Силовых машинах".

В 2018 году компания в значительной мере реструктуризировала долг, заменив внешнее финансирование на займы от материнской компании.

Санкции, введенные США в отношении "Силовых машин" в январе 2018 года, серьезно затруднили зарубежный бизнес компании. В частности, "Силовые машины" не могут получить экспортную выручку по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме. Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах. В связи с этим Алексей Мордашов уже просил поддержки у российского правительства. В отчетности за 2018 год "Силовые машины" сообщили, что не исключают разрыва вьетнамского контракта.