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США обвинили Китай в искажении фактов о торговых переговорах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китай в выпущенной Госсоветом КНР в воскресенье "Белой книге" в искаженном свете изложил причины, которые привели к тупиковой ситуации на торговых переговорах между двумя странами, говорится в распространенном совместном заявлении офиса торгового представителя и минфина США.

В нем говорится, что китайские власти предпочли "начать игру в обвинения, искажая историю переговорного процесса между двумя странами".

В документе китайского Госсовета ответственность за нынешний тупик в переговорах возложена на позицию Вашингтона.

В американском заявлении утверждается, что "переговорные позиции Вашингтона были последовательными на протяжении всего процесса переговоров, в то время как Китай отступил от важных элементов того, о чем договорились стороны".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя провал на последнем раунде переговоров в мае, заявил, что причиной стало то, что Китай хотел "передоговориться" и требовал внести изменения в уже практически готовое соглашение.

В заявлении американских ведомств повторяются призывы к Китаю решить вопросы с принудительной передачей технологий и кражей интеллектуальной собственности, что США называют "несправедливой торговой практикой".

Перед началом майского раунда переговоров Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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