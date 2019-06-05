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Минторг США задумался о беспрецедентных мерах для избежания дефицита редкоземельных металлов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США пообещало принять беспрецедентные меры для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок редкоземельных металлов (РЗМ).

Накануне Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка РЗМ.

Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

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В докладе, обнародованном американским Минторгом, говорится о "высокой зависимости" Штатов от поставок РЗМ.

"Важность РЗМ часто недооценивается, однако современная жизнь без них невозможна", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Если Китай или Россия прекратят поставки РЗМ Штатам или их союзникам на длительный период, аналогичный эмбарго, действовавшему в КНР в 2010 году, такой сбой может создать серьезные шоки в американских и зарубежных цепочках поставок этих важных минералов", - отметил Росс.

"Рекомендации, представленные в нашем докладе, позволят США принять беспрецедентные меры для обеспечения того, что страна не окажется отрезанной от поставок РЗМ", - цитирует Росса агентство Bloomberg.

Среди шагов, рекомендованных Минторгом, - разработка американских месторождений РЗМ, а также ускорение процедуры одобрения разрешений на выполнение горных работ.

Согласно данным Геологической службы США, резервы РЗМ в Штатах составляют порядка 1,4 млн тонн - это в 93 раза выше объема добычи этих металлов в стране за прошлый год.

Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, с точки зрения природных запасов редкоземельные элементы не являются редкими: по суммарной распространенности они в десятки раз превосходят, например, молибден и вольфрам. Однако капитальные затраты на их добычу считаются более значительными (порядка $40 тыс. на тонну - по данным Roskill Information Services Ltd.).

Редкоземельные металлы используются в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической и стекольной промышленности.

США Китай

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