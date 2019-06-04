Сбербанк купил кадровый портал Rabota.ru

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка.

"В настоящий момент прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru", - говорится в пресс-релизе.

В апреле Сбербанк сообщал, что сделку планируется закрыть в мае. Как и планировалось, курировать новый актив банка будет Олег Голубцов, главный исполнительный директор classified-сервисов Сбербанка

Согласно информации на сайте Роскомнадзора, учредителем Rabota.ru является ООО "Импексхаус". По данным "СПАРК-Интерфакс", это юрлицо контролируется Еленой Гавриловой.

Сайт по поиску работы Rabota.ru создан в 2002 году. Как указано в пресс-релизе Сбербанка, ежемесячная аудитория портала - 4 млн человек.