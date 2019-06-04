Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в электромобили

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в расширение мощностей по производству электромобилей, при этом капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) сократились, свидетельствует исследование международной консалтинговой компании Ernst & Young (EY).

Результаты основаны на публичных данных 16 автопроизводителей из Германии, Японии, Франции, США и Южной Кореи. При этом китайские автопроизводители не были включены в исследование из-за недоступности необходимой статистики.

В прошлом году в мире было объявлено 118 инвестиционных проектов в сфере традиционного автомобилестроения на общую сумму 22,4 млрд евро, что на 16% ниже показателя за предыдущий год. В то же время вложения в создание новых и расширение существующих мощностей по производству электромобилей подскочили на 97% и достигли 8,4 млрд евро в рамках 26 проектов. Эти показатели не включают расходы на НИОКР.

В 2015 году было заявлено всего о двух проектах в сфере электромобилей, в 2016 году - о трех, а объем инвестиций составлял всего около 1 млрд евро в каждом из периодов, подчеркивает EY.

Германские автопроизводители вложили наибольший объем средств в расширение выпуска электромобилей в 2015-2018 годах - 11,065 млрд евро в рамках 29 проектов. Далее следуют французские компании (1,275 млрд евро), японские (862 млн евро), корейские (848 млн евро) и американские (632 млн евро).

Однако основным получателем инвестиций стал Китай, власти которого активно стимулируют внедрение автомобилей на новых источниках энергии (NEV), отмечает издание The Gal Post. Значительная часть германских денег была направлена в эту страну: в число пяти крупнейших проектов прошлого года вошли строительство заводов BMW и Daimler в КНР, которые будут выпускать как электромобили, так и традиционные машины.

Инвестиции ведущих мировых автопроизводителей в 2015-2018 гг в Китае составили 6,13 млрд евро. При этом ФРГ получила в рамках проектов по увеличению выпуска электромобилей 4,37 млрд евро, Франция - 1,61 млрд евро, США - 1,111 млрд евро, Индия - 848 млн евро. Менее значительные суммы были направлены на аналогичные цели в Италии, Словакии, Таиланде, Польше, Японии, Швеции, Бельгии и Великобритании, отмечается в отчете EY.

Авторы исследования отметили также слабую активность в данной сфере в США, где в последние годы было зафиксировано всего 8 проектов в сфере электромобилей. Однако в 2019 году ситуация начала меняться. В частности, Ford Motor Co. в марте объявил, что планирует направить порядка $900 млн в производство электромобилей и самоуправляемых автомобилей на заводе в штате Мичиган.

EY указывает на то, что увеличение инвестиций в электромобили при снижении вложений в другие проекты станет основной тенденцией мирового автопрома в ближайшие годы.

"Многие производители сейчас ставят все на одну карту. Они направляют миллиарды долларов на развитие и расширение выпуска электромобилей и сильно экономят на других направлениях", - отмечает соавтор исследования Константин Галь, возглавляющий в германском отделении EY отдел автомобилей и транспорта.

По его словам, в результате "они делают ставку на быстрый и сильный рост продаж электромобилей, несмотря на такие сохраняющиеся проблемы, как недостаточно развитая инфраструктура для подзарядки, очень высокие розничные цены и низкая маржа".

Переход к масштабному производству электромобилей в кратко- и среднесрочной перспективе обойдется автокомпаниям в огромные суммы и снизит их рентабельность, уверен эксперт по автомобильному рынку EY и автор исследования Петер Фус. В связи с этим, считает он, в Европе и США компании будут стараться наладить на имеющихся мощностях выпуск машин как с электродвигателями, так и с ДВС. Предприятия по производству исключительно электромобилей будут строить в основном в Китае, полагает эксперт.

В любом случае "автомобильной промышленности следует настроиться на то, что придется затянуть пояса" на некоторое время, отмечает Фус. "Мы еще увидим крупномасштабные реструктуризации и меры по сокращению издержек вплоть до закрытия целых заводов", - предупреждает он.