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Австралийская полиция начала пересаживаться на Tesla

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция австралийского штата Виктория начинает использовать в качестве патрульных машин электромобили, которые менее чем за три секунды способны набрать скорость до 100 км/ч.

Как пишет Business Insider, полностью электрический кроссовер Tesla Model X вышел на дороги Австралии уже в понедельник. Он будет тестироваться в различных регионах и постоянно оцениваться на предмет пригодности для дорожно-патрульной службы.

Полиция штата Виктория одной из первых в мире пополнит свой автопарк полностью электрическими автомобилями.

Помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин отмечает, что за электрокарами будущее дорожной полиции. Их использование, по его словам, также имеет большие преимущества с экологической точки зрения, учитывая, какие расстояния приходится преодолевать патрульным машинам ежегодно.

Австралия

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