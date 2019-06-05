В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

Начальная цена высотного здания - 5,67 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве выставили на торги гостиницу "Пекин", четырехзвездочный гостинично-офисный комплекс на Большой Садовой. Начальная цена объекта - 5, 671 млрд рублей, шаг аукциона составит 15 млн рублей. Об этом объявил собственник здания, компания "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ).

Заявки на электронный аукцион принимаются до 29 августа. Торги начнутся 2 сентября в 10:00.

"Пекин" - памятник архитектуры сталинского классицизма. Высотное здание построили в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина.

Сейчас в здании 150 гостиничных номеров в стиле ампир, три ресторана, панорамный бар на крыше и конференц-зал.

В конце января СМИ сообщили, что "Галс-Девелопмент" может продать "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), эксперты оценивали сделку в 6 млрд рублей.