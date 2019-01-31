Гостиница "Пекин" в Москве будет продана китайской Sichuan Railway Investment

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Галс-девелопмент" вскоре закроет сделку по продаже гостиничного комплекса "Пекин" в центре Москвы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, новым владельцем объекта может стать китайская Sichuan Railway Investment Group (SRIG).

В пресс-службе "Галс-девелопмента" подтвердили факт продажи "Пекина" госкомпании из КНР, хотя и не назвали ее, сославшись на конфиденциальность.

В Китае SRIG специализируется на генподрядных работах по строительству железных дорог, с чем и связано ее название. При этом за рубежом КНР у компании есть активы в разных отраслях, включая добычу полезных ископаемых.

Гостиница "Пекин", построенная в 1950-е годы, принадлежала Москве, затем ее собственником стала "Система-Галс" - структура АФК "Система". В 2009 году "Система-Галс" за долги перешла группе ВТБ и впоследствии сменила название. По данным "Коммерсанта", "Пекин" был выставлен на продажу еще в 2016 году.