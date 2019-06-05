После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

По данным Content Review, минимальный пакетный тариф подорожал на семь рублей в месяц

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.

Одной из причин подорожания стала отмена внутрисетевого роуминга, считает глава компании Сергей Половников. Закон об отмене роуминга был подписан 27 декабря 2018 года, соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 июня 2019 года.

Также на подорожании связи сказались повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах и необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, указал Половников.

Операторы начали повышать цены на тарифы зимой 2019 года. В Content Review обратили внимание, что некоторые компании "решили замаскировать повышение цен скидками". По словам Половникова, скидки в первую очередь распространяются на новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне, что "требуется для повышения показателей".

В "Вымпелкоме" ("Билайн) не согласились в утверждением о повышении средней стоимости тарифов. Параллельно с ростом НДС началась вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости нельзя, заявил представитель оператора. Представитель "Мегафона" отметил, что на цены давят инфляция, а также финансовая нагрузка, которую несет отрасль в связи с новым законами, колебаниями курсов валют и повышением НДС. Он обратил внимание, что при этом связь в России остается одной из самых дешевых в мире.