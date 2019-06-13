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У пользователей "Билайн" начались проблемы с сервисами Mail.ru

Стороны обвинили друг друга в непартнерском отношении, из-за которого страдают клиенты

У пользователей "Билайн" начались проблемы с сервисами Mail.ru
Флаг Mail.ru Group (архив)
Фото: ТАСС/Ведомости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пользователи оператора "Билайн" начали испытывать перебои со скоростью при подключении к сервисам Mail.ru Group. У компаний появились взаимные претензии, которые они не смогли урегулировать.

По словам "Билайна", Mail.ru с 10 июня начал пускать трафик через европейские каналы, из-за чего упала скорость подключения ко "ВКонтакте", "Юле", Delivery Club и другим сервисам. Якобы это сделано без предупреждения и официальных заявлений.

Mail.ru Group объясняет такое решение резким повышением цен на СМС-сообщения для клиентов (в шесть раз). Раньше у "Билайна" был "прямой бесплатный канал связи" внутри России, но теперь его трафик отправляют через Европу.

Билайн призвал своих клиентов пользоваться сервисами других компаний, например, Яндекса. Mail.ru отсылает своих пользователей к другим операторам интернет-связи, у которых "все работает".

Ранее стало известно, что отмена роуминга на территории России привела к повышению тарифов для абонентов. Повышение составило в среднем 3%.

Билайн Вымпелком Mail.ru

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