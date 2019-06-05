Qiwi пообещала вскоре возобновить прерванное из-за пожара проведение платежей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Qiwi обещает в ближайшее время восстановить проведение платежей, приостановленное из-за пожара в дата-центре.

Как сообщил представитель компании, в среду произошел пожар в здании, где расположен один из дата-центров Qiwi.

"На эти случаи в компании разработана карта антикризисного реагирования, что позволяет нашей технической команде в сжатые сроки устранять проблему. Нам понадобилось всего полчаса, чтобы оперативно переключить все операции на резервную систему, и скоро платежи начнут проходить в штатном режиме", - отметил представитель компании.

Qiwi уверяет, что пожар не сказался на сохранности клиентских данных. Всего компания располагает тремя дата-центрами. "Вывод из строя одного из дата-центров не скажется на работоспособности всей инфраструктуры. Даже если платеж не ушел сразу, он уйдет в ближайшее время адресату", - подчеркивает компания.

Qiwi plc управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы свыше 20,8 млн виртуальных кошельков и более чем 149 тыс. терминалов и точек приема платежей.