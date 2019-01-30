Экономика

Qiwi за 10 лет заблокировал у пользователей почти 900 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Qiwi за 10 лет заблокировала почти 900 млн рублей средств пользователей сервиса "кошелек", следует из пояснительной записки к законопроекту, устанавливающему обязанность операторов электронных платежных систем уведомлять граждан о блокировке средств на их счетах в этот же день. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

"Согласно полученной от Банка России информации, по состоянию на 11 января 2018 года в одном из наиболее популярных в РФ платежном сервисе "Qiwi кошелек", оператором которого является Киви банк, доступ к использованию сервиса заблокирован для 161 тыс. 581 учетной записи, общая сумма балансов составляет 879 млн 39,3 тыс. руб., $70,2 тыс., 14,8 тыс. евро", - говорится в пояснительной записке.

Qiwi отметила, что эти данные отражают накопленное количество заблокированных учетных записей с момента основания сервиса, то есть более чем за 10 лет. "Заблокированные средства возвращаются пользователям после снятия блокировки, то есть средства хранятся у нас только до момента, пока мы не удостоверимся в правомерности их использования, после чего они возвращаются владельцу "кошелька"", - пояснили "Интерфаксу" в группе.

"Блокировки - это общая практика банков и платежных систем в ситуациях, когда есть подозрение на несанкционированный доступ к денежным средствам, антифрод-система срабатывает автоматически, в целях безопасности банк уведомляет клиента в авторизованной зоне "Qiwi кошелька", - добавил представитель Qiwi.

В ЦБ РФ комментарии пока получить не удалось.

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В пояснительной записке среди основных причин блокировки называют подозрение на мошенничество третьих лиц с учетной записью пользователей сервиса; жалобы банку на мошенничество от клиентов, партнеров, кредитных организаций и платежных систем; подозрения в нарушении условий публичной оферты в части возможного использования сервиса в преступных целях; совершение пользователем операций, обладающих признаками сомнительных; наличие достаточных оснований полагать, что учетной записью управляет лицо, заподозренное в причастности к экстремистской деятельности или терроризму; иные случаи в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Законопроект

Законопроект с поправками в закон "О национальной платежной системе" внесен группой депутатов во главе с руководителем финансового комитета Госдумы Анатолием Аксаковым. Поправки предполагают, что, помимо уведомления клиента о блокировки счета, операторы электронных платежных систем также будут должны предоставить клиенту информацию с указанием причины блокировки.

К разработке данного законопроекта комитет Госдумы по финансовому рынку приступил в январе 2018 года. На одном из заседаний комитета депутат Андрей Козенко ("Единая Россия") сообщил, что необходимо законодательно обязать операторов платежных систем заранее уведомлять граждан о блокировке средств на их счетах. Также обсуждался вопрос введения максимально возможного срока блокировки денег. "Мы этот вопрос будем вносить отдельным законопроектом. Уже направили запрос в ЦБ. Сейчас активно мониторим ситуацию. Были жалобы по группе Qiwi. Сейчас по другим посмотрим: по WebMoney посмотрим, по "Яндекс.Деньги", - отмечал депутат.

По данным ЦБ РФ, на 28 января 2019 года в реестре операторов платежных систем значится 51 оператор.

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Теги: Qiwi

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