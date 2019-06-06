ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

По информации Центробанка, ООО КБ "Взаимодействие" завышал стоимость имущества, чтобы улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.

"Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, банк "Взаимодействие" в связи с потерей ликвидности несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками, а также нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России. Регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.

"На балансе банка "Взаимодействие" образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - говорится в сообщении ЦБ.

В КБ "Взаимодействие" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе России.

Банк "Взаимодействие" по итогам первого квартала 2019 года занимает 422-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".