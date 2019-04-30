Банк "Югра" не смог оспорить в КС РФ отзыв лицензии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ отказался принимать к рассмотрению жалобы прежнего руководства обанкротившегося банка "Югра" на законы, позволившие Центробанку ввести в нем временную администрацию и позднее отозвать лицензию, свидетельствует картотека дел.

Банк "Югра", крах которого в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ (на выплаты вкладчикам потребовалось около 173 млрд рублей), направил в КС РФ сразу несколько жалоб на нормы законов о несостоятельности, о банках и банковской деятельности, а также о Банке России.

Основные претензии у прежнего руководства "Югры", судя по тексту определения КС РФ, вызвали три группы норм. Во-первых, позволяющие неоднократно применять к банку меры надзорного реагирования (что предопределяет отзыв лицензии). Во-вторых, допускающие применение ЦБ двух мер воздействия за одни и те же нарушения (сначала предписание по их устранению, а затем отзыв лицензии). В-третьих, в жалобе указывалось на слабость судебного контроля над решениями и действиями ЦБ и временной администрации, назначаемой в банки. "Положения [закона] предполагают отзыв лицензии у банка вопреки требованиям справедливости и соразмерности", - цитируется в документе КС РФ текст жалобы "Югры".

Однако КС РФ не обнаружил в оспариваемых нормах противоречия Конституции РФ. Он напомнил, что отзыв лицензии у "Югры" был обусловлен не только неоднократными мерами реагирования, а прежде всего положениями пунктов 1 и 2 части второй статьи 20 закона о банках. Первая из этих норм обязывает ЦБ отозвать лицензию у банка, если у нее значение всех нормативов достаточности капитала опустилось ниже 2%. Вторая требует того же, если размер капитала банка ниже минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации.

Нет в оспариваемых нормах и двойного наказания, следует из определения КС РФ. Суд указал, что назначение временной администрации представляет собой иную меру принуждения, нежели отзыв лицензии. "Будучи связанными или сходными между собой в основаниях, эти меры имеют разные функции, назначение и содержание, не поглощают друг друга и не исключают", - говорится в определении КС РФ.

Отверг суд и доводы о сверхполномочиях ЦБ. По оценке КС РФ, в законодательстве нет неопределенности в функциях и правах временной администрации, назначаемой в банки. Кроме того, оспариваемые нормы не препятствуют суду проверять законность и обоснованность решений временной администрации и ЦБ. "Нормы закона о несостоятельности не отдают прерогативу в оценке финансового состояния банка временной администрации по управлению кредитной организацией и Банку России, освобождая тем самым суд от оценки состояния банка на дату отзыва лицензии и от изучения всей совокупности относящихся к тому доказательств, включая их истребование и (или) назначение экспертиз", - говорится в определении суда.

"Реализация таких полномочий Банка России в упреждение угроз правам участников кредитно-банковских отношений, с учетом наличия последующего судебного контроля, который не должен быть формальным, не позволяет утверждать, что права заявителя в конкретном деле были нарушены", - резюмировал КС РФ.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

ЦБ ввел в "Югре" временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, объясняя это неустойчивым положением банка, с 10 июля 2017 года. Спустя 18 дней последовал отзыв у "Югры" лицензии, поскольку ЦБ признал нецелесообразным его санацию "ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств". Среди причин отзыва лицензии назывались финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физических лиц и отсутствие резервов, "адекватных принятым рискам".

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом. Активы банка на эту дату составили 34,007 млрд рублей, обязательства - 194,868 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил под домашний арест А.Хотина, бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева и экс-президента Алексея Нефедова.