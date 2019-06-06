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Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов.

"Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт на один или два квартала в рецессию, но я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть",- сказал Кудрин в четверг журналистам на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

"Но мой прогноз, что мы будем в положительной зоне. Это уже не кризис",- отметил Кудрин.

Ранее в четверг на сессии ПМЭФ Кудрин сообщил, что рост экономики РФ в 2019 году может оказаться ниже 1%, а в ближайшие годы потенциал роста не превышает 2%.

"В этом году, по моим прогнозам, будет рост не 1,3% (официальный прогноз правительства - ИФ), а ниже 1%", - сказал Кудрин.

"К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы потенциал роста будет около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% роста и выше (такая задача поставлена президентом - ИФ), чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов", - заявил глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин Счетная палата ПМЭФ

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