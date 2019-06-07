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"Нафтогаз" заявил о готовности обсуждать скидки с "Газпромом" только с участием ЕС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказался за переговоры с "Газпромом" при участии представителей Евросоюза.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев в пятницу на своей странице в фейсбуке.

Коболев утверждал, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку газа, признав некоторые его условия дискриминационными и обязав российскую сторону продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 (здесь и далее - за 1000 куб. м), во втором - по $221. Но "Газпром" отказался от этого.

Как отметил глава НАК, вместо этого украинская компания покупает газ в Европе дешевле: в первом квартале - по $259, во 2 квартале - по $212, июльская цена - $178.

"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказ от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", - считает Коболев.

Исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал озвученные "Газпромом" скидки на природный газ "химерными" и призвал российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов. "Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано? Так что даже не нужны ваши химерные "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", - написал он в фейсбуке.

Ранее в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках Украине, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей. При этом Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Нафтогаз Газпром

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