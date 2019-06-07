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"Газпром" предложил Украине обсудить покупку газа на 25% дешевле, чем по реверсу

Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал украинским политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках в Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу. Об этом председатель правления компании Алексей Миллер заявил на встрече с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам и назвал заключение прямого контракта о поставках на Украину "самым главным вопросом".

Медведчук на этой встрече отметил, что стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Ранее Медведчук и Бойко обсуждали газовые вопросы с Миллером 22 марта, когда Бойко был кандидатом в президенты Украины. Тогда они говорили о возобновлении прямых закупок газа у России, создании газотранспортного консорциума и возможности продолжения транзита российского газа по Украине

Газпром Украина Алексей Миллер Юрий Бойко Виктор Медведчук

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