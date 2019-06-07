Для "Арктик СПГ 2" понадобится 15-17 газовозов Arc7

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Проект "Арктик СПГ 2" потребует эксплуатации 15-17 газовозов Arc7. Об этом сообщил журналистам в рамках ПМЭФ глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Мы делаем перевалку в Мурманске и Камчатке, и нам сейчас надо решить вопрос (транспортировки СПГ - ИФ) до этих пунктов. Расчеты показывают, что для "Арктик СПГ 2" 15-17 газовозов Arc7 нам, наверное, надо построить", - сказал он, выразив мнение, что все они будут строиться на судоверфи "Звезда" к концу 2025 года, то есть к окончанию строительства трех очередей завода.

Михельсон отметил, что в ближайшее время Минпромторг должен подготовить решение о субсидировании разницы строительства таких танкеров по сравнению с текущими рыночными ценами строительства на зарубежных верфях.

Все эти танкеры, а также танкеры, построенные для проекта "Ямал СПГ", будут под управлением компании "Морской арктический транспорт" (МАрТ), куда привлекаются китайские СOSCO и "Фонд шелкового пути" (SRF).