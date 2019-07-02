"НОВАТЭК" допустил, что Mitsui и JOGMEG найдут партнера для покупки доли в "Арктик СПГ 2"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Консорциум Mitsui/JOGMEG, который на прошлой неделе договорился о покупке 10% ООО "Арктик СПГ 2" в следующие 9 месяцев, может пополниться ещё одним крупным японским партнёром, сказал журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Мы пошли навстречу им, хотя у нас не было предусмотрено, что у них есть возможность привлечь третьего участника в течение 9 ближайших месяцев. Они могут привлечь из согласованного на текущую дату списка нескольких компаний из топа японского бизнеса. Не только Mitsubishi, а несколько компаний. Мы договорились, что любую из них мы согласовываем, а они будут договариваться", - сказал Михельсон.

"Мы Mitsui благодарны, что они проделали большую работу, а в японском бизнесе настолько долго и тяжело решаются все корпоративные вопросы. Я же говорил, что до конца первого полугодия будет последний партнер из намеченных, они все это выдержали, и на сегодняшний день на обращения других компаний мы напрямую не уходим, а отсылаем их в Mitsui. Они сами будут принимать решение по согласованному списку", - добавил глава "НОВАТЭКа".

При этом он добавил, что "НОВАТЭК" не рассматривает возможность продажи доли новым партнёрам вне этого консорциума: "Категорически нет". Михельсон не стал раскрывать доли Mitsui и JOGMEG в существующем альянсе.

Он отметил, что японская корпорация Chiyoda, которая в альянсе с Technip и JGC строила завод "Ямал СПГ", не вошла в консорциум. "В состав подрядчиков - уже поезд ушел, мы подписали контракт 20 мая, и там определенный состав участников, Chiyoda там нет", - сообщил он.

Сроки закрытия сделки с японскими партнёрами "зависят только от получения антимонопольного разрешения других стран".

Отвечая на вопрос, почему не достигли успеха переговоры об участии Saudi Aramco в "Арктик СПГ 2", Михельсон заметил: "Это надо у них спросить. Они долго изучали проект, но мы не получили предложение, которое можно было бы рассматривать". Он подчеркнул, что Saudi Aramco - хороший потенциальный партнер. "Недавно они приобрели большую долю в СПГ на американском рынке, и мне тяжело за них давать оценку их желаниям", - сказал Михельсон.

За финансированием обратятся к японским банкам

"НОВАТЭК" будет вести переговоры о финансировании "Арктик СПГ 2" с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) и другими японскими банками, сообщил журналистам Михельсон.

"Да, мы встречались с JBIC, он стал на мировом рынке довольно уникальной компанией по сравнению с другими экспортными агентствами. Они имеют право не только кредитовать, как "Ямал СПГ", совместно со своим экспортным агентством, они могут это делать самостоятельно, без экспортного", - сказал он, добавив, что банк может входить в капитал.

"Мы будем вести в первую очередь переговоры с ними как по участию в финансировании "Арктик СПГ 2", так и в перевалочных пунктах. Но также будем вести разговоры и с другими японскими банками", - добавил Михельсон.

Как сообщалось, в 2016 году JBIC предоставил "Ямалу СПГ" 200 млн евро в составе проектного финансирования проекта.

Конкуренции с "Газпромом" не будет

Более 80% продукции "Арктик СПГ 2" пойдет на Восток и конкуренции с газом "Газпрома" не будет, заявил Михельсон.

Проекты компаний "Балтийский СПГ" и "Арктик СПГ 2" должны быть запущены примерно в одно время. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе заявил в этой связи: "Я сразу хочу сказать, что конкуренции российского газа с российским газом не будет. Если кто-то на это рассчитывает, то их придется разочаровать. Не будет конкуренции российского газа с российским газом".

Спустя несколько дней Михельсон прокомментировал его слова: "Я считаю, что Алексей Борисович очень прав. То, что у нас есть Высоцкий СПГ - у него совсем другой сектор потребителей. Он продает газ через "Газпром экспорт".

"Второе: мы все-таки произнесли: 80 на 20, 80% - на восток поставки, 20% - в западном направлении, я думаю, что может быть даже этот процент будет больше на восток. И еще очень важно, что со следующего года каждый год получим три ледокола ЛК-60. Мы в ближайшие месяцы все-таки примем решение на строительство трех СПГ-ледоколов крупных по 45 МВт. Я считаю, что это позволит круглогодично ходить на Восток, и мы это будем делать. Мы намечаем Камчатку с вводом в 2022 году. Так что Алексей Борисович, я считаю прав, не будут пересекаться", - подтвердил глава "НОВАТЭКа".

Как сообщалось, 29 июня "НОВАТЭК" и консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2". Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 млн тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. На конец 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.