В аппарате Титова отвергли упреки Аветисяна в связи с делом Baring Vostok

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова не согласны с упреками акционера банка "Восточный" Артема Аветисяна в том, что его позиция по делу инвестиционного фонда Baring Vostok не была выслушана.

События вокруг банка "Восточный" рассматривались Центром общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП "БПК") при уполномоченном, Аветисян и еще один акционер банка Шерзод Юсупов были официально приглашены, говорится в поступившем в субботу в "Интерфакс" комментарии пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Аветисян в ответе на приглашение заявил, что "ни он сам, ни остальные указанные в приглашении лица не являются участниками корпоративного судебного спора с Baring Vistok, а сам факт обращения руководства фонда в ЦОП "БПК" он расценивает как распространение недостоверных сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию".

По тем же данным, Юсупов в своем ответе заявил, что "единственной целью подачи обращений Baring Vostok в ЦОП "БПК" является оказание давления на него с целью изменения его позиции по уголовному делу". Он отметил, что ЦОП "не может быть использован для достижения подобных целей", говорилось в ответном письме.

Таким образом, и Аветисян, и Юсупов официально отказались от возможности объяснить свою позицию корпоративному сообществу, отмечает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Ранее Аветисян заявил, что уголовное дело в отношении менеджеров Baring Vostok и корпоративный спор вокруг акций банка "Восточный" следует разделять. Аветисян также посетовал, что Титов выступал с комментариями по аспектам этой ситуации, не выслушав его позицию. "Если бы он (Титов - ИФ) хотя бы минут десять уделил и встретился со мной, с заявителем, то я уверен, что он бы поменял свое мнение", - сказал, в частности, Аветисян в интервью телеканалу "Россия 24".

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