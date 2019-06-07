Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

По его словам, его партнера Шерзода Юсупова, инициировавшего дело, просто "затравили"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Артем Аветисян, владелец компании "Финвижн" - акционера банка "Восточный" - впервые прокомментировал корпоративный конфликт с Baring Vostok и уголовное дело основателя фонда Майкла Калви. В интервью "России 24" на ПМЭФ он призвал не связывать бизнес-спор и уголовное дело и пожаловался на давление и травлю со стороны СМИ.

"В первую очередь нужно отделить одно от другого. То, что сейчас в СМИ в последнее время с подачи коллег Baring Vostok говорилось, что уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором – это абсурд, и это совершенная ложь", - сказал он.

Бизнесмен объяснил, что "с точки зрения здравой логики" любой исход уголовного дела никак не повлияет на корпоративный спор, который начался год назад и будет продолжаться "еще полтора-два года".

По его словам, с подачи представителей Baring Vostok распространяются заявления ради того, чтобы повлиять на общественное мнение. По его словам, СМИ занимаются давлением и "фактически травлей" Шерзода Юсупова, миноритария банка "Восточный", который в феврале подал заявление на Калви в правоохранительные органы.

В эту кампанию включилась и комиссия РСПП по этике, отметил Аветисян.

31 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что комиссия сочла, что Юсупов нарушил принципы корпоративной и деловой этики и призвала его отозвать заявление из Следственного комитета.

По словам Аветисяна, комиссия должным образом не уведомила стороны о рассмотрении этого вопроса, "быстро собралась" и задействовал арбитров, которые уже высказывались по этим вопросам. Он отметил, что решения комиссии должны оставаться конфиденциальными, по крайней мере до тех пор, пока их не получат ответчики. Титов, по его мнению, не разобрался в ситуации, так как не встречался с Аветисяном и Юсуповым, чтобы выяснить их позицию.

На судебную тяжбу миноритарии "Восточного" решились после тщетных попыток урегулировать конфликт с Baring Vostok до суда. По утверждению Аветисяна, фонд не выполнил условия соглашения с его международной компании и удерживал акции банка, который должен был ей передать. Аветисян настолько доверял репутации Baring Vostok, что доверил оформление сделки юристам фонда, не привлекая собственных, отметил он. В течение трех месяцев представители фонда говорили оппонентам, что у них отключен телефон, факсы не принимали и не выходили на связь, объяснил он. "Нам ничего не оставалось делать, кроме как подать в суд", - заключил бизнесмен.

Дело Калви и конфликт акционеров банка "Восточный"

Дело Калви возбудили 13 февраля. 15 и 16 февраля по этому делу были арестованы шесть человек, в том числе основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкла Калви, еще три представителя фонда, бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро". 11 апреля Калви и Кордичева перевели из СИЗО под домашний арест.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей. На допросе признательные показания дал только Кордичев, остальные вину не признают. В Baring Vostok утверждают, что речь идет о внутрикорпоративном конфликте акционеров банка "Восточный" и одна из сторон решила обратиться к следственным органам.

"Финвижн" Аветисяна борется с Baring Vostok за контроль над банком. Они судятся в связи с этим в Лондоне и одновременно в Амурской области.