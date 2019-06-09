Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель Ротенберга также подтвердил "Интерфаксу", что "председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост".

Компания была учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством моста через Керченский пролив.

"Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков. За 4 года ведения проекта "СГМ-Мост" подтвердила свои профессиональные компетенции. В 2018 году "СГМ-Мост" на полгода раньше установленного госконтрактом срока и с высоким качеством завершила строительство автодорожной части моста, в 2019 году компания выполнит взятые на себя обязательства по завершению строительства железной дороги через Керченский пролив", - отметил представитель Ротенберга.

"Создание отдельной компании, ориентированной на конкретный инфраструктурный проект, позволило сконцентрировать необходимые ресурсы и повысить эффективность строительства самого длинного моста в России и Европе. В команду "СГМ-Моста" вошли лучшие профессионалы отрасли с опытом работы в группе компаний "Стройгазмонтаж", а также других крупных инфраструктурных компаниях России, таких как "Мостотрест", "Стройтрансгаз", "Тоннели-дороги", "Корпорация Инжтранстрой", "УСК Мост" и других. За короткий срок "СГМ-Мост" стала одним из ведущих предприятий в строительной отрасли России", - прокомментировал собеседник "Интерфакса".

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили 16 мая прошлого года. Сейчас строятся железнодорожные пути моста. По плану их введут в эксплуатацию в декабре.