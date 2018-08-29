Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
В мире

Киев собрался ввести санкции против 19 юрлиц из-за строительства Крымского моста

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень из 19 юридических лиц, к которым планируются применить санкции за строительство Крымского моста.

"Такое решение было принято сегодня во время заседания Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

В РоссииGoogle признала некорректным обозначение Крымского моста на украинскомGoogle признала некорректным обозначение Крымского моста на украинскомЧитать подробнее

Сообщается, что МинВОТ инициировало вопрос применения санкций по отношению к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ), которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства Керченского моста, и подготовило соответствующий пакет документов.

В частности, в эти списки внесены такие компании, как ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), субподрядчики ПАО "Мостотрест" (Москва), ООО "Портгидрострой" (Новороссийск) и др.

Отмечается, что введение таких санкций позволит ограничить или прекратить экономические отношения компаний со странами Европейского Союза и США.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение СНБО Украины.

Владимир Путин открыл Крымский мост

7 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Крымский мост, Керченский мост

Новости по теме

В мире
Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"Апелляционный суд в США отказался убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"
В штате Миннесота группа граждан потребовала удалить с банкнот национальный лозунг, сославшись на свободу вероисповедания, закрепленную в КонституцииПодробнее
 В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристовВ ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристов
Автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропортПодробнее
 Неопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским моремНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем
Предполагаемый самолет НАТО второй раз за сутки вторгся в коридоры гражданской авиации неподалеку от российского побережьяПодробнее
 СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии
США также начали создавать бесполетную зону на курдских территорияхПодробнее
ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
Жизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действияПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Безопасная доза алкоголя" оказалась мифом, генетики обнаружили потомка двух вымерших видов людей, а в Японии создали совет по летающему транспортуПодробнее
 США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии
По мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по СирииПодробнее
 СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии
РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия в сирийском конфликтеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ РоссииПутин предложил смягчить пенсионную реформуВ РоссииЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"

Артем Дзюба в четвертый раз из пяти признан игроком тура РПЛ

Помимо него, в нынешнем чемпионате лауреатом тура становился партнер по "Зениту" Олег Шатов Подробнее

"АвтоВАЗ" до конца года начнет выпуск Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport

Помпео перед введением санкций запросил встречу с Лавровым

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Акинфеев продлил контракт с ЦСКАНовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 Подробнее

Мантуров допустил выпуск кроссовера проекта Aurus под брендом УАЗ

Минэкономразвития обещало учесть все решения по пенсиям в уточненном макропрогнозе

В ЕС назвали переговоры с Лондоном по Brexit завершенными на 85%

Киев собрался ввести санкции против 19 юрлиц из-за строительства Крымского моста

В Пакистане начались протесты из-за планов провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Кудрин выступил против уголовной ответственности за дискриминацию людей предпенсионного возраста

В Армении против экс-премьера Абраамяна возбудили дело о превышении полномочий

Боевики в Идлибе начали задерживать гражданских за связи с сирийскими властями

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары

США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыМосква ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь Подробнее

GM отложила выпуск электромобилей в КНР из-за проблемы с поставкой аккумуляторов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru