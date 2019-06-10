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Крупная утечка произошла в базах данных трех российских банков

Среди пострадавших десятки сотрудников МВД и ФСБ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Данные около 900 тысяч граждан России оказались в открытом доступе из-за утечек, сообщил в понедельник "Коммерсант".

Утечки затронули информацию о клиентах Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка. Заинтересованные лица могут узнать паспортные данные, номера телефонов, место проживания и место работы сотен тысяч людей. Среди пострадавших есть около 500 сотрудников МВД и 40 человек из ФСБ. Утечку в Альфа-банке обнаружила служба DeviceLock.

Большая часть украденных сведений зафиксирована давно, но многие из них по-прежнему актуальны.
Несколько человек из списка подтвердили "Коммеранту", что брали кредит в ХКФ-банке.

Теперь обнародованные сведения доступны широкому кругу мошенников, которые могут притвориться службой безопасности банка или воспользоваться паспортными данными жертвы для собственной выгоды.

Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили "Коммерсанту", что изучат информацию об утечке. ОТП-банк не зафиксировал пропажи данных.

Альфа-банк ОТП-банк ХКФ-банк

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