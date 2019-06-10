Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Серьезная утечка банковских данных, эффектный жест российских деловых газет и первый победитель Лиги наций УЕФА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Крупная утечка произошла в базах данных трех российских банков. Среди пострадавших десятки сотрудников МВД и ФСБ. Судя по характеру информации, все эти люди брали кредиты.

– Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова". Журналист находится под арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Люди из разных городов выходят на пикеты в его поддержку.

– Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei. Эксперты считают, что сегодняшние проблемы Huawei обернутся угрозой американской безопасности в будущем. Директор одного из отделов администрации президента обратился к вице-президенту не разрывать связи с китайской компанией на два года дольше.

– Португалия выиграла Лигу наций УЕФА. В финале была повержена сборная Голландии. Это был первый розыгрыш Лиги наций, которая заменила товарищеские матчи.