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РФ закроет сведения ЕГРЮЛ об акционерах и руководстве санкционных компаний и крымских юрлиц

Соответствующее постановление уже подписано Дмитрием Медведевым

РФ закроет сведения ЕГРЮЛ об акционерах и руководстве санкционных компаний и крымских юрлиц
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают реализацию мер по закрытию информации, потенциально "токсичной" с точки зрения вторичных санкций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 июня подписал постановление правительства, которое дает возможность засекретить целый пласт данных ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц). Постановление номер 729 опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов.

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства; если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа (список таких банков засекречен - ИФ); юрлицо имеет место нахождения в Крыму. Также может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму.

Закрывать информацию или нет - будет решать само юрлицо, пояснил "Интерфаксу" источник в Федеральной налоговой службе. Заявитель будет обращаться с соответствующим обращением по форме, которую ведомство должно разработать до конца третьего квартала.

Под различными международными санкциями (включая секторальные), введенными ЕС, США и другими государствами, находятся 1213 российских компаний и организаций, свидетельствуют данные системы X-Compliance группы "Интерфакс".

На территории Крыма (включая Севастополь) в настоящий момент зарегистрировано почти 44 тыс. действующих юридических лиц, свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Всего в России почти 4 млн юридических лиц.

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