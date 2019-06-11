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РФ не стала отменять ввозные пошлины на китайское оборудование для угольной промышленности

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские власти рассматривали возможность отмены импортных пошлин на горнорудное оборудование для угольной промышленности из Китая, но пока от такого шага отказались. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с результатами заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Заседание состоялось на минувшей неделе. В сообщении Минэкономразвития о его итогах информации о рассмотрении такого вопроса не было.

В пресс-службе министерства информацию источника "Интерфакса" подтвердили. Отмена ввозных пошлин обсуждалась, и ее признали нецелесообразной, сказали в пресс-службе Минэкономразвития, отказавшись от детальных комментариев - кто выступил с таким предложением и с какой именно аргументацией оно было отклонено.

Отмена импортных пошлин в отношении только одного поставщика противоречит нормам ВТО: такая мера должна распространяться только на все государства.

РФ не первый год пытается убедить Китай снизить или отменить пошлины на импорт угля, которые сдерживают экспансию российских поставщиков на самом крупном в мире рынке. Китай в 2014 году ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3-6%. При этом пошлины не распространяются на крупнейших поставщиков угля в Китай - Индонезию и Австралию (благодаря действующим соглашениям о свободной торговле). В 2015 году первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев сообщал о консультациях с КНР по вопросу снижения пошлин, отмечая, что правила ВТО в данном случае не нарушены, поэтому речь может идти только о доброй воле китайской стороны. Однако с тех пор ситуация не изменилась. В итоге в 2018 году вопрос был вынесен на уровень президентской комиссии по ТЭК, следовало из протокола ее заседания, подписанного 18 декабря. В документ было включено поручение чиновникам "подготовить и представить председателю комиссии (то есть Владимиру Путину - ИФ) аргументированный доклад для обсуждения вопроса об отмене дискриминационных импортных пошлин для российского угля с китайской стороной".

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