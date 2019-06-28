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Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить или понизить роль ВТО

Президент РФ также призвал сформировать более понятные механизмы деятельности транснациональных корпораций, препятствующие их доминированию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости попыток разрушить роль ВТО в мировой торговле и призвал выработать более прозрачные правила деятельности транснациональных корпораций.

"Считаем контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль", - сказал Путин на саммите БРИКС, открывшемся в Осаке "на полях" встречи лидеров G20.

Путин заявил также, что считает необходимым "зафиксировать понятные недвусмысленные нормы взаимодействия в области инвестиций, предоставления услуг, развития инфраструктуры".

"И, конечно же, требуется сформировать ясные понятные правила работы транснациональный корпораций, которые бы не допускали монополизацию рынков и гарантировали свободный доступ к технологиям", - сказал президент РФ.

Как подчеркнул Путин, "мировую торговлю необходимо адаптировать к современным реалиям, и в этом контексте на первое место выходят задачи реформирования ВТО".

Он предложил лидерам стран БРИКС "поискать решения, варианты возможных договоренностей, которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств".

"Это касается, в частности, тех трудностей, с которыми сталкивается мировая торговля", - пояснил он.

Путин заявил, что страны БРИКС "должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития".

"Важно не только фиксировать имеющиеся проблемы, давайте совместно поищем решения", - сказал Путин.

Он констатировал, что "ситуация в мировой экономике не может не беспокоить: международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма политически мотивированных ограничений и барьеров".

Владимир Путин G20 ВТО

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