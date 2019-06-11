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Baring Vostok обжалует решение о передаче компании Аветисяна 9,99% "Восточного"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Baring Vostok намерен в кратчайшие сроки обжаловать решение суда о немедленном исполнении колл-опциона по акциям банка "Восточный", сообщили "Интерфаксу" в фонде.

Арбитражный суд Амурской области ранее во вторник обязал основного акционера "Восточного" - Evison Holdings - немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их "Финвижн Холдингс" (компания Артема Аветисяна). Фонд разочарован таким решением, отмечает, что оно было принято до рассмотрения апелляционной жалобы по первоначальному иску.

ЭкономикаСуд обязал мажоритария "Восточного" передать компании Аветисяна 9,99% акций банкаЧитать подробнее

"Фактически Амурский суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка "Восточный" и превратил недействующий опцион в действующее обязательство", - подчеркнул представитель Baring Vostok.

"На практике подобные решения по немедленному исполнению беспрецедентно редки, и мы констатируем, что суд счел долю в банке "Восточный" крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании Finvision отобрать контроль в банке "Восточный" у его законных владельцев", - заявил фонд.

Другую сторону конфликта - компанию "Финвижн" - решение суда устраивает. "Решение о немедленном исполнении было необходимо для предотвращения существенного ущерба компании, который бы сделал исполнение принятого решения суда по передаче опционных акций компании "Финвижн" от 17 мая 2019 года невозможным", - сообщил "Интерфаксу" представитель этой компании.

Суд 17 мая обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн" 9,99% акций банка "Восточный". Решение должно быть исполнено в течение пяти календарных дней с момента вступления в силу. Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование (один месяц), если они не были обжалованы.

Банк "Восточный" сейчас переживает острую фазу корпоративного конфликта. Основными акционерами "Восточного" через Evison Holdings являются Baring Vostok и Russia Partners (51,62% уставного капитала банка). Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн Холдингс" владеет 32,02%, Шерзод Юсупов - 4,8%.

Baring Vostok Восточный Артем Аветисян

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Суд обязал мажоритария "Восточного" передать компании Аветисяна 9,99% акций банка

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