ЦБ предписал банку "Восточный" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

Об этом сообщили представители банка и его акционера - инвестфонда Baring Vostok

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Банк России предписал банку "Восточный" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в фонде Baring Vostok, который является акционером кредитной организации. Конфликт акционеров банка сопровождается уголовным делом в отношении основателя фонда Майкла Калви.

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Представитель "Восточного" подтвердил, что банк получил новое предписание ЦБ, и добавил, что оно уже полностью исполнено. Он уточнил, что речь шла о доначислении резервов по ряду активов на сумму 5,1 млрд рублей. "При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет неисполненных обязательств перед ЦБ", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что банк финансово устойчив и готов отвечать по своим обязательствам.

С сентября 2018 года "Восточный" начислил около 24 млрд рублей резервов, и более 20 млрд рублей из этой суммы начислены по корпоративным кредитам Юниаструм банка, отмечают в Baring Vostok. В последний раз ЦБ требовал от банка досоздать резервы на 11,8 млрд рублей в апреле 2019 года.

"Фонды Baring Vostok по-прежнему готовы целиком финансировать рекапитализацию банка "Восточный" на 5 млрд рублей, предписанную ЦБ и согласованную между всеми акционерами еще в 2018 году, в случае если акционеры, представляемые компанией Finvision, не смогут или не захотят выделить на это средства", - заявил представитель Baring.

Арбитражный суд Амурской области 5 июня запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению этой допэмиссии. Суд принял это решение по иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна, владеющей 32% акций банка. В Baring Vostok на это заявилит, что "попытки Finvision блокировать допэмиссию и манипулировать капиталом банка очевидно мотивированы стремлением получить контроль над банком "Восточный" путем неправомерных и неэтичных способов".

"Мы не сомневаемся, что если контроль останется в руках собственников Finvision, случаи вывода активов и кредитования фиктивных компаний, наблюдавшиеся в работе Юниаструм банка, продолжатся и в банке "Восточный", - заявили в инвестфонде.

"Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну, в январе 2017 года. В объединенном банке Аветисян получил 32%, фонды Baring Vostok – 44,5%.

По итогам комплексной проверки банка "Восточный", завершенной в августе 2018 года, ЦБ заявил о возможном появлении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства "Восточного" и ввода в него временной администрации. По оценке регулятора, "критический уровень кредитного риска" у "Восточного" во многом был обусловлен тем, что не было контроля за качеством принятых на баланс активов Юниаструма.