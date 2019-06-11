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ЦБ РФ ввел допмеры в отношении потребкредитования, привязав коэффициенты риска к долговой нагрузке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании, говорится в сообщении регулятора.

В регулирование планируется ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября 2019 года надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Эти меры принимаются с целью ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, подчеркивает Банк России.

ЦБ РФ

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