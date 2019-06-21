Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства, - сказал он. - Если какие-то из домохозяйств достигнут этих пределов, конечно, они не смогут получать кредиты".

Ранее Банк России сообщил, что планирует ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября 2019 года надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Эти меры должны ограничить риски, связанные с закредитованностью населения, сообщал Банк России.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в последние недели несколько раз предупреждал о рисках быстрого роста потребительского кредитования. 6 июня на ПМЭФ он заявил, что рост потребкредитования может привести к рецессии экономики в 2021 году. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась, что потребкредитование быстро растет, добавила, что регулятор пытается его охладить, но подчеркнула, что неверно считать, что из-за этого возникают риски пузыря.

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.