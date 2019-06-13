Brent подорожала до $60,31 за баррель после падения котировок в среду

Днем ранее этот сорт нефти подешевел на 3,72%, до $59,97 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Утром 13 июня цены на нефть умеренно растут на азиатских торгах после падения днем ранее.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени подорожали на $0,34 (0,51%) - до $60,31 за баррель. В среду цена контрактов снизилась на $2,32 (3,72%), до $59,97 на закрытии торгов.

Цена июльских фьючерсов на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же моменту выросла на $0,06 (0,12%) - до $51,2 за баррель. Днем ранее WTI подешевела на $2,13 (4%), до $51,14 за баррель.

Снижение котировок в среду произошло после публикации отчета министерства энергетики США. В нем сообщалось, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,2 млн баррелей, до максимального объема с июля 2017 года, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 764 тысячи баррелей, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.

"Рынок ждет сигналов прогресса в торговых переговорах США с Китаем, а также пытается понять, будет ли рост запасов топлива в Штатах нивелироваться за счет спроса в летний сезон вождения", - прокомментировал ситуацию аналитик HI Investment & Futures Уилл Юн.