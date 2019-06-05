Нефть Brent подешевела до $60,6 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение на данных о резком повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 МСК подешевели на $1,36 (2,19%) - до $60,61 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,78 (3,33%) - до $51,70 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Совокупный объем запасов достиг максимального уровня с июля 2017 года.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов на 3,55 млн баррелей, а аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Резервы бензина в Соединенных Штатах повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы выросли на 1,79 млн баррелей.

Добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн б/с. Импорт нефти подскочил на 1,07 млн б/с, до 7,93 млн б/с, экспорт незначительно снизился - до 3,3 млн б/с.