Поиск

Суд отменил штраф "Вкусвилу" за йогурт с кишечной палочкой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня признал незаконным и отменил постановление территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве от 14 ноября 2018 года о взыскании с сети магазинов продуктов для здорового питания ООО "Вкусвилл" административного штрафа в размере 310 тысяч рублей.

Как отмечается в постановлении на сайте суда, апелляционная инстанция, таким образом, отменила решение Арбитражного суда Москвы, который 16 января признал законным оспариваемое постановление ведомства.

ЭкономикаРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPOЧитать подробнее

Из материалов дела следует, что в начале октября 2018 года в одном из магазинов сети ООО "Вкусвилл" был произведен отбор образцов пищевой продукции. В соответствии с заключением экспертов, в йогурте производства ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Сеть магазинов "Вкусвилл" появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. К концу 2012 года было открыто четыре магазина "Вкусвилл" (сеть "Избенка" к тому времени насчитывала 200 магазинов).

По итогам 2017 года сеть "Вкусвилл" объединяла 451 магазин, "Избенка" - 47 магазинов.

В июне 2018 года компания была присоединена к ООО "Вкусвилл" и прекратила работу. По состоянию на июнь 2018 года работали 600 магазинов "Вкусвилл" и 14 магазинов "Избенка".

В середине 2016 года долю во "Вкусвилле" получили фонды Baring Vostok. Moestino Investments, принадлежащая структурам Baring Vostok, получила 7,55% ООО "Вкусвилл", затем капитал компании был увеличен, доля снизилась до 6,76%, писали "Ведомости".

Вкусвилл

Новости

Alibaba конфиденциально подала документы на листинг в Гонконге

Акции "Интер РАО" обновили максимум, взлетев на 13,8%

Рост цен на нефть Brent на пике достиг 4% из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Акции "Интер РАО" выросли почти на 4% на новостях о дивидендах

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Суд обязал мажоритария "Восточного" передать компании Аветисяна 9,99% акций банка

Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru будут управлять новым СП с Alibaba

Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru будут управлять новым СП с Alibaba

"Газпром" обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');