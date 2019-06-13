Суд отменил штраф "Вкусвилу" за йогурт с кишечной палочкой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня признал незаконным и отменил постановление территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве от 14 ноября 2018 года о взыскании с сети магазинов продуктов для здорового питания ООО "Вкусвилл" административного штрафа в размере 310 тысяч рублей.

Как отмечается в постановлении на сайте суда, апелляционная инстанция, таким образом, отменила решение Арбитражного суда Москвы, который 16 января признал законным оспариваемое постановление ведомства.

Из материалов дела следует, что в начале октября 2018 года в одном из магазинов сети ООО "Вкусвилл" был произведен отбор образцов пищевой продукции. В соответствии с заключением экспертов, в йогурте производства ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Сеть магазинов "Вкусвилл" появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. К концу 2012 года было открыто четыре магазина "Вкусвилл" (сеть "Избенка" к тому времени насчитывала 200 магазинов).

По итогам 2017 года сеть "Вкусвилл" объединяла 451 магазин, "Избенка" - 47 магазинов.

В июне 2018 года компания была присоединена к ООО "Вкусвилл" и прекратила работу. По состоянию на июнь 2018 года работали 600 магазинов "Вкусвилл" и 14 магазинов "Избенка".

В середине 2016 года долю во "Вкусвилле" получили фонды Baring Vostok. Moestino Investments, принадлежащая структурам Baring Vostok, получила 7,55% ООО "Вкусвилл", затем капитал компании был увеличен, доля снизилась до 6,76%, писали "Ведомости".