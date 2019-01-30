Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPO

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO. Компания начала серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность IPO, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, в том числе - размещение на Московской бирже до 25% от увеличенного уставного капитала.

Обсуждение находится на начальном этапе, поэтому пока еще не выбраны андеррайтеры и не конкретизируются детали возможной сделки.

По словам источника, близкого к ритейлеру, перед размещением акций на бирже компании необходимо увеличить количество магазинов на 30% (сейчас под брендом "Вкусвилл" работают 720 точек, преимущественно в Москве и Подмосковье).

Старший аналитик "Газпромбанка" Марат Ибрагимов в беседе с "Ъ"" отметил, что в случае IPO "Вкусвилл" может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу. Последний раз размещение проводила "Лента".

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). Евгений Лисицын владеет 86,08% через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель".

"Вкусвилл" появился в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. К концу 2012 года было открыто четыре магазина "Вкусвилл" (сеть "Избенка" к тому времени насчитывала 200 магазинов).

По итогам 2017 года сеть "Вкусвилл" объединяла 451 магазин, "Избенка" - 47 магазинов. Оператор сети "Избенка" - ООО "Луг да поле" - в июне был присоединен к ООО "Вкусвилл" и прекратил работу.