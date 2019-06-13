Поиск

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия и ЕС на фоне растущих трений в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Антона Силуанова Андрей Лавров, в четверг первый вице-премьер - министр финансов провел рабочую встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС. Для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро", - сказал Лавров.

По его словам, стороны "выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях".

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве, "и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет", а также проинформировал собеседника "о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ", сообщил пресс-секретарь первого вице-премьера.

РФ ЕС Марош Шефчович

Новости

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов

Цены на желруду подскочили до очередного максимума из-за снижения запасов в Китае

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Нарушения при хранении персональных данных россиян будут карать штрафом до 18 млн рублей

Дипломаты сообщили об эвакуации с атакованного танкера 11 россиян

Алексей Кудрин: наш бизнес платит "налог на недоверие" к правосудию

Алексей Кудрин: наш бизнес платит "налог на недоверие" к правосудию

Страны ОПЕК в мае выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

Суд отменил штраф "Вкусвиллу" за йогурт с кишечной палочкой

Alibaba конфиденциально подала документы на листинг в Гонконге

Акции "Интер РАО" обновили максимум, взлетев на 13,8%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');