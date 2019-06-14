"Газпром нефть" увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

На годовом собрании акционеров также был избран новый совет директоров, в который вошел бывший зампред правления "Газпрома" Александр Медведев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" выплатит дивиденды за 2018 год в размере 30 рублей на обыкновенную акцию и направит на эти выплаты 37,8% чистой прибыли по МСФО, которая составила 376,7 млрд рублей. Это решение утвердило годовое собрание акционеров компании, передает корреспондент "Интерфакса". Акционеры также утвердили новый состав совета директоров компании.

На дивиденды компания направит 142,2 млрд рублей. Это в два раза выше выплат 2017 года. При определении суммы выплат были учтены промежуточные дивиденды за девять месяцев 2018 года, которые составили 22,05 рубля на акцию.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 1 июля 2019 года.

Дивиденды компании по итогам 2015 года составили 6,47 рубля а акцию, 2016 года - 10,68 рубля, 2017 года - 15 рубля. То есть за последние 4 года компания увеличила дивиденды в 4,5 раза.

Согласно дивидендной политике, "Газпром нефть" должна платить большую из величин - 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. Однако последние годы компания направляет на дивиденды порядка 35% прибыли по МСФО.

Цель компании - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, говорилось в презентации для аналитиков, которая была представлена 13 июня.

Обновленная стратегия "Газпром нефти" до 2030 года учитывает рост прибыли и дивидендных выплат при не ухудшении макропоказателей, заявлял ранее глава компании Александр Дюков. "Мы будем делать все, чтобы как минимум сохранить тот размер дивидендных выплат, что есть сейчас - 35% от чистой прибыли. Размер чистой прибыли будет расти. Соответственно, даже если размер дивидендных выплат останется на уровне 35%, абсолютный объём дивидендов, которые будет выплачивать компания, также будет продолжать расти", - говорил он.

В новый состав совета директоров "Газпром нефти" вошел бывший заместитель председателя правления "Газпрома", глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Также в совет вошли управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров, первый заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов "Газпрома" Андрей Дмитриев и независимый директор Валерий Сердюков.

В совете с прошлого года остались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, зампреды "Газпрома", Михаил Середа, Елена Михайлова, Владимир Алисов, а также бывший член правления "Газпрома", генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и бывший зампред "Газпрома", замминистра финансов Андрей Круглов.