Поиск

ПриватБанк проиграл кассацию в ВС Украины в споре с компанией Коломойского

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Верховный Суд Украины 4 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО "Акватера", конечными бенефициарами которого являются экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и взыскано с ПриватБанка 25 млн грн, которые "Акватера" как имущественный поручитель заплатил Национальному банку Украины (НБУ) в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию, сообщает Finbalance.

Кроме того, 28 мая Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ЧАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат", который связывают с экс-владельцами ПриватБанка, и обязал ПриватБанк вернуть 8,15 млн грн, которые Толкачевский горно-обогатительный комбинат как имущественный поручитель заплатил НБУ в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

По данным НБУ, долг ПриватБанка перед НБУ по рефинансированию на 1 мая 2019 года составил 9,3 млрд грн.

ПриватБанк Украина Игорь Коломойский

Новости по теме

Новости

Экс-глава "СИБУРа" купил нефтяную компанию в России

ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

"Газпром нефть" увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

МЭА сократило ожидаемый рост спроса на нефть в 2019 году на 100 тысяч б/с

Средний чек россиян в мае снизился до минимума с начала года

Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Правительство назначило пять министров кураторами регионов со слабой экономикой

Правительство назначило пять министров кураторами регионов со слабой экономикой

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');