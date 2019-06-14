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Трейдерам Лондонской биржи металлов запретят выпивать на работе

Участники торгов привыкли отмечать успешные сделки еще с викторианских времен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) планирует запретить трейдерам, участвующим в "живых" торгах на площадке, употреблять алкоголь в рабочее время, а нарушителей будет наказывать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, трейдерам уже сообщили, что LME требует полного отказа от спиртного в рабочее время. Нарушителей будут штрафовать или отстранять от участия в торгах.

Запрет касается тех, кто участвует в торгах в здании на на Финсбери-сквер и тем самым определяет глобальные бенчмарки для металлов, включая медь и алюминий. Речь идет примерно о 120 трейдерах, отмечает издание.

Так администрация биржи пытается покончить с традицией шумного отмечания успешных сделок, заложенной еще в викторианскую эпоху. Комментируя нововведение, глава трейдинговой компании Kingdom Futures Малкольм Фримен, заявил, что биржа по сути "вывешивает большой белый флаг перед регуляторами", признавая, что "теперь они здесь главные". Он добавил, что видел торговую площадку в послеобеденные часы, и согласен, что "там есть те, кто явно перебарщивает".

В апреле на LME ввели новый кодекс поведения. Сотрудникам, в частности, запретили устраивать вечеринки в стриптиз-барах и казино. Запрет был введен после того, как в прошлом году трейдинговая компания Gerald Group устроила мероприятие в клубе Playboy в престижном лондонском районе Мэйфэр.

Лондонская биржа металлов LME Лондон

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