Банк ANZ может запретить сотрудникам алкоголь в рабочее время

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших банков Австралии ANZ Group Holdings задумался о введении запрета на употребление спиртных напитков в рабочее время для своих сотрудников, пишет Financial Times.

"Такая опция обсуждается", - заявил главный исполнительный директор банка Шейн Элиот в парламенте в ответ на просьбу прокомментировать слухи о неподобающем поведении сотрудников трейдингового подразделения. Элиот добавил, что запрет может коснуться всех работников, а не только трейдеров.

По словам гендиректора, за последнее время банк уволил одного трейдера, занимавшегося операциями с облигациями, достиг соглашения о добровольном расторжении трудовых контрактов с еще двумя сотрудниками, и сделал формальный выговор четвертому трейдеру в ответ на жалобы на "нецензурную брань в помещении для сделок и на употребление чрезмерного количества алкоголя в рабочие часы".

Лондонская биржа металлов запретила трейдерам пить алкоголь в 2019 году. Двумя годами ранее аналогичный запрет был введен на страховом рынке Lloyd's of London.