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ЦБ заявил, что терял деньги в банках как обычный участник рынка, а не как регулятор

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Конфликт интересов у ЦБ РФ как у регулятора и участника финансового рынка есть, но "стена", выстроенная внутри Банка России, работает: это доказывают случаи, когда он терял деньги в лишенных лицензии кредитных организациях, заявила Эльвира Набиуллина.

"У нас действительно есть много функций, которые имеют потенциальный конфликт интересов. Мы - мегарегулятор. Мы прекрасно это осознаем, поэтому выстраиваем и ограничения, и стены между разными функциями. У нас, например, в советах директоров компаний, которыми мы владеем, финансовых компаний, не участвуют представители надзора. В денежно-кредитной политике при проведении операций мы не учитываем надзорную информацию. Свидетельством этому может быть, например, то, что мы, как Банк России, также, к сожалению, потеряли деньги в банках с отозванной лицензией", - сказала председатель ЦБ на пресс-конференции в пятницу.

"У нас выстроена здесь действительно эта "стена". Поэтому такую политику будем продолжать. Мы прекрасно понимаем, что здесь мы должны урегулировать конфликт интересов, чтобы и у рынка было больше доверия к той политике, которую мы проводим, к надзорной политике. Это для нас очень важный момент, мы все время его отслеживаем в нашей работе", - заявила Набиуллина.

ЦБ РФ

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