Поиск

ЦБ РФ 17 июня купил валюту для Минфина на 19,09 млрд рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 17 июня купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 19,09 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,3 млрд рублей.

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций может составить примерно 2,8 млрд рублей, таким образом общая сумма покупок возрастает до 19,1 млрд рублей.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Счетная палата палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции "Домодедово"

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Трамп пообещал бюджету $500 млрд в год от пошлин на китайские товары

Зеленский исключил дефолт на Украине

Зеленский исключил дефолт на Украине
Дело Baring Vostok

Baring Vostok передал 10% "Восточного" компании Аветисяна и утратил контроль над банком

МТС возобновила сотрудничество с сетью "Связной" после четырехлетнего перерыва

Бизнес-омбудсмен предположил связь обысков в музее "Собрание" с бизнес-конфликтом

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');