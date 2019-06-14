"Роснефть" обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Компания допускает, что пожалуется на агентство в суд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения. Об этом говорится в сообщении на сайте нефтяной компании.

Несанкционированная "оперативно-розыскная деятельность", которую осуществляют сотрудники Reuters, ставит под угрозу безопасность главного исполнительного директора "Роснефти" и его окружения. Публикация материалов, направленных на дискредитацию бизнесмена, вызывает у компании "недоумение и обоснованные подозрения в наличии целенаправленного заказа". Также в "Роснефти" обратили внимание, что это давление на Сечина "активизацией санкционных действий в отношении стран, в которых работает компания.

"Роснефть" предупредила, что может пожаловаться на агентство в суд, чтобы защитить нарушенные права пострадавших.

Компания напомнила, что агентство "утратило признаки средства массовой информации и превратилось в обслуживающее подразделение заинтересованных иностранных спецслужб", что и подтверждает "последняя публикация".

Трудовое соглашение с Сечиным предусматривает "транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках", а протокол ряда мероприятий с партнерами компании предусматривает участие в них членов семей менеджеров, прокомментировала "Роснефть".

В компании также обратили внимание, что список из 290 перелетов, которые привел Reuters, "указывают на крайнюю напряженность графика" Сечина. "Компания ведет свою деятельность по всему миру и назначает коммерческие переговоры с партнерами по взаимной договоренности без согласования с агентством Рейтер", - говорится в сообщении.

Reuters 14 июня написал, что корпоративные самолеты "Роснефти" несколько раз летали на курорты в то же время, когда там отдыхали Сечин или люди из его окружения. Агентство отследило 290 рейсов "Роснефти" с января 2015 года по май 2019 года и установило, что 96 перелетов пришлись на праздники или период с вечера пятницы до утра понедельника. На запрос агентства "Роснефть" указала, что в ее этическом кодексе говорится, что сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

В апреле 2019 года "Роснефть" обвинила Reuters в информационной диверсии за статью о том, что "Роснефть" помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США. Компания пригрозила, что будет добиваться пресечения работы агентства. Reuters после этого внес правку в соответствующую публикацию.