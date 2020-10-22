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Сечин предупредил, что санкции помешают восстановлению мировой экономики

Сечин предупредил, что санкции помешают восстановлению мировой экономики
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - После пандемии мешать восстановлению мировой экономики будут санкции, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он сказал это в видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме.

Примером этому он назвал санкции против проекта "Северный поток - 2", включенные в закон об оборонном бюджете США".

"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", - отметил глава "Роснефти".

Хроника 27 января – 22 октября 2020 годаЭкономический кризис
Игорь Сечин коронавирус Роснефть США Северный поток 2 Евросоюз

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