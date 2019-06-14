Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после обновления максимума индекса МосБиржи завершил торги в пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли игроками после роста.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2739,28 пункта (-0,7%, максимум сессии и новый пик - 2771,99 пункта), индекс РТС - 1341,05 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подешевел до 64,35 рубля (-0,23 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-1,1%, доллар подешевел на 0,46 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, при этом понизил прогноз инфляции в РФ на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2% и понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Также ЦБ РФ дал новый сигнал по монетарной политике, сообщив, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной монетарной политике ожидается до середины 2020 года. Также ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ с $35 млрд до $50 млрд.

Негативные новости о санкциях США в отношении "Северного потока 2" рынок проигнорировал. Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток 2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном на его сайте. В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока 2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-3,3%, до 408 рублей, дивиденды за 2018 год - 11,33 рубля на акцию), "АЛРОСА" (-1,6%), "Газпрома" (-1,3%), "Яндекса" (-1,1%), "Распадской" (-1,1%), ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), Сбербанка (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

Подорожали акции "Россетей" (+5,2% и +4,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,5%), "РусГидро" (+2,5%), "Башнефти" (+2,3%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Мечела" (+0,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (-7,1%), "МРСК Северного Кавказа" (-6,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-4,8%), ПАО "Тантал" (-4,2%).

Выросли "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+13,9%), акции "МРСК Северо-Запада" (+7%), "АЛРОСА-Нюрба" (+5,3%), "Квадра" (+4,5%).

Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (+2,3%, до 7,74 рубля) обновили максимум с марта прошлого года на новостях о дивидендах. Как сообщил журналистам вице-президент "Транснефти", председатель совета директоров НМТП Рашид Шарипов, треть из 35,5 млрд рублей, полученных за продажу "Новороссийского зернового терминала", порт направит на дивиденды за 2019 год.

Шарипов также добавил, что в планах есть частичное погашение валютного кредита, но это решение будет приниматься уже в конце года.

В пятницу также стало известно, что акционеры НМТП на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,5 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 9,629 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,55 млрд рублей (из них 12,115 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%), инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски, что поддерживает нефть.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

В США в пятницу вышла разнополярная статистика. Розничные продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%, промпроизводство увеличилось на 0,4% при ожидавшемся подъеме на 0,2%. Динамика промпроизводства за апрель была пересмотрена в лучшую сторону - показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне снизился до 97,9 пункта при прогнозах снижения до 98 пунктов с майских 100 пунктов.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу выросла до $62,15 за баррель (+1,4% и +2,2% накануне), июльская цена WTI - до $52,77 за баррель (+0,9% и +2,2% в четверг).

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

По расчетам МЭА, поставки нефти из ОПЕК в мае упали до минимума за пять лет из-за антииранских санкций, при этом страны не-ОПЕК в мае выполнили сделку на 169%, страны ОПЕК - на 133%.