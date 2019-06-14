Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

Ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых

Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.

"С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем", - прокомментировал ЦБ это решение.

Рынок ждал снижения ставки. Из 29 участников опроса, проведенного перед заседанием ассоциацией ACI Russia, 97% сказали, что ждут снижения ключевой ставки на 25 б.п. - до 7,50%, 3% ждали, что ставку оставят на уровне 7,75%.

После объявления ЦБ о ставке курс рубля к доллару и евро на "Московской бирже" не изменился.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня на ПМФ охарактеризовала денежно-кредитную политику регулятора как умеренно жесткую и отметила, что в ЦБ готовы рассмотреть снижение ставки в ближайшее время. Она предупредила, что смягчение политики не повысит темпы экономического роста, но увеличит инфляцию и создаст риски для финансовой стабильности, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.

Упоминание достижения нейтральности ДКП



ЦБ также впервые с июля 2018 года вернул в свое заявление временной горизонт достижения нейтральной денежно-кредитной политики. Эта тема появилась в пресс-релизах регулятора в 2017 году. В июле прошлого года ЦБ назвал наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон 6-7%) в 2019 году. В сентябре после повышения ставки до 7,5% ЦБ убрал любые упоминания нейтральности в пресс-релизах.

14 июня регулятор указал: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

ЦБ изменил прогнозы

Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий ЦБ, говорится также в пресс-релизе. В январе-апреле годовой темп роста промышленного производства оставался близ уровня IV квартала 2018 года, рост экспорта замедлился на фоне снижения внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной, отметил ЦБ. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения.

С учетом статистики Росстата по динамике ВВП за прошлый год и I квартал 2019 года ЦБ снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов, допустил регулятор.

Регулятор также отметил замедление годовой инфляции и снизил прогноз по этому показателю по итогам 2019 года с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. В дальнейшем ЦБ прогнозирует годовую инфляцию вблизи 4%.В мае годовой темп прироста цен снизился до 5,1% с 5,2% в апреле. На 10 июня ЦБ оценивал показатель в 5%. С февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении, отметил регулятор.